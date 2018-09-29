مصر توقف استيراد الغاز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر أوقـَفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.



وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل (ظهر) البحري العملاق الذي يحوي على احتياطياتِ غاز ٍ تـُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وقال الوزير متحدثا لرويترز ”بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج“.

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

كان الملا أعلن في يناير كانون الثاني الماضي أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

اقرا ايضا

مصري يعقد قرانه على فتاة بريطانية في أعماق البحر الأحمر