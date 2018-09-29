الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجلت أسعار الذهب أطول سلسلة خسائر شهرية منذ يناير كانون الثاني 1997 مع صعود الدولار أمام اليورو الذي يتعرض لضغوط من التوترات بشأن ميزانية إيطاليا.

وقفزت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسة مدعومة بمكاسبها مقابل اليورو وسط مخاوف بشأن الميزانية الإيطالية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

والذهب منخفض أكثر من 13 في المئة من أعلى مستوى له هذا العام الذي سجله في أبريل.

وينهي المعدن الأصفر الشهر منخفضا أكثر من 0.5 بالمئة في سادس خسارة شهرية على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1192.58 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ السابع عشر من أغسطس آب عند 1180.34 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 8.80 دولار، أو 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن بيانات أضعف من المتوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهي مقياس للتضخم، أثارت مشتريات في الذهب من صائدي الصفقات.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة الأربعاء، وقال إنه يخطط لأربع زيادات إضافية بحلول نهاية 2019 وزيادة أخرى في 2020.

والذهب سريع التأثر بزيادات أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وهي أيضا ترفع الدولار المسعر به المعدن الأصفر.

ويشتري المستثمرون العملة الخضراء بدلا من الذهب كأداة للاستثمار الآمن.

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