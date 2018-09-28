إضراب يؤثر على الرحلات الجوية الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تواجه شركة "رايان إير" للطيران، إضرابا آخَر لعامليها في بريطانيا بالوقت الذي تنتشر فيه الإضرابات بين أطقم الطيران التابعة للشركة في ست دول أوروبية أخرى.



ويستمر الإضراب لمدة 24 ساعة بهدف الضغط على الشركة بشأن الأجور وظروف العمل، ما سيؤثر على خطط ما يزيد على 40 ألف مسافر.



وألغت "رايان إير" مبدئيا 150 رحلة بسبب ما قالت إنه إضراب غير ضروري من قبل "أقلية محدودة من طواقم الطيران". وقالت الشركة الخميس إنها تتوقع إلغاء ما يصل إلى 100 رحلة أخرى بعد أن قال الطيارون الألمان إنهم سينضمون إلى الإضراب.

وواجهت "رايان إير " وهي أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا، سلسلة من الإضرابات منذ أن اعترفت بنقابات العمال لأول مرة في ديسمبر، وهو ما أدى إلى إلغاء رحلات وأجبرها على التفكير في التراجع عن خطط النمو قصيرة الأجل إذا استمرت الاضطرابات العمالية.

وأخطرت طواقم الطيران في ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الطيارين في ألمانيا رايان إير بالإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة، لزيادة الضغط في المحادثات بشأن الأجور وظروف العمل.

ونقلت رويترز عن الشركة الأيرلندية إنها أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة من المفاوضات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات عمالية جماعية مع موظفين في أيرلندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.

اقرا ايضا: ارتفاع أسعار النفط