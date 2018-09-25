مايكل كورس ستستحوذ على دار أزياء فيرساتشي الإيطالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت 3 مصادر مطلعة يوم الاثنين إن مجموعة مايكل كورس الأمريكية للموضة وافقت على شراء دار أزياء فيرساتشي الإيطالية الشهيرة وأضافت المصادر أن الصفقة ستعلن رسميا هذا الأسبوع. وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم تخفِ مايكل كورس طموحها في التوسع في الماركات الراقية التي تمتلكها بعد أن اشترت شركة جيمي تشو البريطانية للأحذية العام الماضي مقابل 1.2 مليار دولار. ولم يتسن الاتصال بالشركة التي تشتهر بحقائبها الجلدية للحصول على تعقيب. ورفضت فيرساتشي التعليق.

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وقال مصدران إن الصفقة قيمت فيرساتشي بما لا يقل عن ملياري دولار. وذكر المصدران أنه بموجب الصفقة ستغادر شركة بلاكستون التي تملك حصة في فيرساتشي الشركة الإيطالية بينما ستحتفظ عائلة فيرساتشي التي تملك ما تبقى من الشركة بدور.

وقال شخص بناء على معلومات حصل عليها من موظف في الشركة إن دوناتيلا فيرساتشي شقيقة مؤسس الدار الراحل جياني دعت إلى اجتماع للعاملين في الدار يوم الثلاثاء. ودوناتيلا هي المديرة الفنية ونائبة رئيس المجموعة التي مقرها ميلانو.

وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا أول من تحدث عن الصفقة في وقت سابق يوم الاثنين.

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