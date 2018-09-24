سعر برميل النفط يقفز فوق 80 دولاراً

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية إرتفاعا جديداً بعد قليل من رفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الإنتاج النفطي.



بعد ساعات من رفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع إنتاج النفط , وصل سعر الخام إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014 الماضي.



وسجل سعر برميل النفط أسعاراً تجاوزت الثمانين دولارا بعد أن قررت أوبك وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط ترامب , حيث إرتفع سعر برميل برنت تسليم تشرين الثاني/نوفمبر دولارين , كما إرتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف دولارا و 52 سنتا.



وكانت لجنة مشتركة بين أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة أعربت عن إرتياحها للأفاق الحالية لسوق النفط التي تشكل توازنا سليما بين العرض والطلب , كما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الدول النفطية ستتحرك في الوقت المناسب لزيادة إنتاجها ووفق إجراءات ملائمة.



وكانت أوبك عقدت إجتماعاً في الجزائر إستبق موعد فرض العقوبات الأمريكية على طهران مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الأمر الذي من شأنه خفض الصادرات الإيرانية خلال الأشهر المقبلة , ما سيؤدي الى تراجع الكميات المعروضة في الاسواق.



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