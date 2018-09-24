الإعلان عن بيع دار أزياء "فيرساتشي" في غضون ساعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا يوم الاثنين 24 آب /أغسطس عن مصادر لم تكشف عنها قولها إنه قد يتم الإعلان عن بيع دار أزياء فيرساتشي الإيطالية "في غضون ساعات". وفقا لرويترز. وأضافت الصحيفة أن دوناتيلا فيرساتشي شقيقة مؤسس الدار الراحل جياني دعت إلى اجتماع للعاملين في الدار يوم الثلاثاء وهو اليوم الذي قد يتم الإعلان فيه رسميا عن الصفقة.

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ودوناتيلا هي المدير الفني ونائب رئيس المجموعة التي مقرها ميلانو. وذكرت الصحيفة أن قيمة صفقة البيع قد تصل إلى ملياري دولار. كما أشارت الصحيفة إلى شائعات عن أن المشتري المحتمل قد يكون مجموعة مايكل كورس الأمريكية للموضة أو شركة المجوهرات تيفاني آند كو.

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