مصر تلغي الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وفي سياق آخر، حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل حول مصير الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والتي من المقرر أن تصبح "صفر" بداية من يناير المقبل.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار دخول القرار حيز التنفيذ شهر يناير المقبل، لتصل الرسوم الجمركية على تلك السيارات إلى صفر%، والتي تأتي بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وجاءت تصريحات الوزير لنشرة "إنتربرايز" ردا على تقارير تداولتها وسائل إعلام مصرية أشارت إلى إمكانية تأجيل التخفيضات لمدة عامين.

وقال نصار "إنه لا علم له بما تردد في هذا الشأن، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الخطوات التي يجري اتخاذها لتنفيذ القرار".

وعلى الرغم من تأكيدات الوزير عدم وجود أي نية لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية، لكن حتى الآن لم يتم عقد أية اجتماعات بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة للتحضير لتطبيق قرارات التخفيض الجديدة وحساب النسب الفعلية للرسوم بنهاية ديسمبر المقبل، لكن رئيس المصلحة، السيد نجم، ذكر في تصريحات سابقة أن موعد التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة كما هو في يناير المقبل.

وكانت صحيفة "اليوم السابع" المصرية ـ قد ذكرت نقلا عن مصدر حكومي، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إصدار قرار بتأجيل خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، لمدة عامين، وذلك بعد اتفاقها مع الجانب الأوروبي بشأن القرار. وتوقع المصدر أن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة قد صرح في أغسطس الماضي أن وزارته تقوم بتقييم ومراجعة بنود الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط. وتوقع حينها الانتهاء من الاستراتيجية خلال الفترة القليلة المقبلة.

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