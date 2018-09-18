الفيدرالي الأمريكي يراقب حوالات العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن أي تحويل مالي بالدولار سيمر بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، و يتم إيقافه فوراً إذا كان التحويل متجهاً الى إيران.

وقال العلاق في تصريحات صحفية أن تحويل الدولار من العراق الى إيران متوقف منذ عام 2012 الماضي , لكن يجري يجري التحويل بعملات أخرى مثل اليورو.

وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن "العراق كان مصنفاً في المنظمة المالية المسؤولة عن تصنيف الدول في إطار غسيل الاموال، ضمن المنطقة الرمادية , وبطريقه الى الدخول الى المنطقة السوداء ، ليصبح منطقة معزولة مالياً وكان تقرير تقييم العراق يحوي على 700 ملاحظة".

وتابع العلاق بالقول "بعد عمل حثيث أزلنا كل التحفظات المالية وحولنا العراق من المنطقة الرمادية في التصنيف المالي العالمي الى منطقة المتابعة المستمرة ، وفي الأشهر الماضية تحولنا الى منطقة المتابعة الاعتيادية حالنا حال أي دولة في العالم".

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