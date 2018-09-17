الدولار يحافظ على مكاسبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار، وهددت الصين بالرد في حال فرضت هذه الرسوم.



قادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس آب. وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية عند هذا المستوى تقريبا يوم الإثنين.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة. وتراجع الجنيه الإسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.

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