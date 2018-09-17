البنك الأوروبي يكشف عن أوراق نقدية جديدة في 2019

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)

أعلن البنك المركزي الاوروبي انه سيبدأ تداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و 200 يورو في 28 ايار/مايو 2019 وذلك في سياق إستكمال سلسلة الاوراق النقدية الجديدة منذ 2013 بهدف جعلها أقل عرضة للتزوير.

وتم عرض الاوراق النقدية الجديدة الاثنين في فرانكفورت والتي ستحل محل أخرى يتم تداولها منذ بدء التداول بهذه العملة في 2002. وتشكل الاوراق من فئة مائة يورو حاليا 23 بالمائة من إجمالي الأوراق النقدية التي يتم تداولها , أما ورقة ال 200 يورو فتمثل 4 بالمائة من الأوراق النقدية المتداولة في دول منطقة اليورو ال 19.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان قد قرر في 2016 وقف إصدار الأوراق النقدية من فئة 500 يورو بحلول نهاية 2018 , وذلك للاشتباه في أن ذلك يساعد تلاعب المهربين والمزورين.

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