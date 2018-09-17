إرتفاع أسعار النفط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت أسعار النفط العالمية على الرغم من تأكيدات من واشنطن بأن كبار المنتجين يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها.



وتراجعت صادرات إيران مع انخفاض عدد أكبر من عملائها، ومن بينهم الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني، وذلك قبل إعادة فرض عقوبات أمريكية على النفط الإيراني في نوفمبر، وتهدف واشنطن لوقف الصادرات الإيرانية تماما لإرغام طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.



وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار وأن أكبر ثلاثة منتجين في العالم، يمكنهم رفع الإنتاج العالمي على مدى 18 شهرا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسبة 0.2 بالمئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 69.27 دولار للبرميل بعد أن سجل هبوطا قدره 20 سنتا في وقت سابق من الجلسة.

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