مجموعة الـ 20 تتفق على إصلاح منظمة التجارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أقرّ وزراء التجارة في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في الأرجنتين بأنّ منظّمة التجارة العالمية تحتاج إلى إصلاح من أجل إدارة النزاعات بشكل أفضل.



وأكدوا على ضرورة التطرق للتطورات الحالية في التجارة الدولية بهدف مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وجاء في بيانهم الختامي "لقد عزّزنا حوارنا وأقرّينا بالحاجة الملحّة للتطرّق إلى التطوّرات الحالية في التجارة الدولية وإلى سبل تحسين منظمة التجارة العالمية، بهدف مواجهة التحدّيات الحالية والمستقبلية".

وقال جان باتيست لوموين الذي كان يمثّل فرنسا في هذا الاجتماع الوزاري الذي انعقد في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية إنّ "المثير للاهتمام، هو أننا نجحنا في تبنّي بيان وزاري، وهو الأمر الذي لم يكُن ممكنًا خلال اجتماع مجموعة العشرين في كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف الوزير الفرنسي أن "التحدّي الآن، هو التوصّل إلى إعداد قواعد. ومن ثمّ أن تضمن آليّاتُ المراقبة احترام القواعد، وأن تُصدر هيئة التحكيم في منظمة التجارة العالمية أحكامًا بشكل أسرع".

ويعقد رؤساء دول مجموعة العشرين اجتماعا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر في بوينس ايرس.

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