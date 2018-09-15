عقوبات أمريكية على شركة طيران تايلاندية بسبب إيران

... وزارة الداخلية السعودية تجمد أصول منظمة باكستانية وتحظر تعامل السعوديين معها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وملاحقته، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تجميدها لأصول جمعية تدعى الفرقان الخيرية و التي تتخذ من باكستان مقراً لها، وحظر تعامل السعوديين معها.

... واشنطن تفرض عقوبات على عقيد في نظام الأسد ومؤسسات سورية أخرى فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على النظام السوري بسسب ما وصفته "بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان".

... ما المكان الذي أعدم فيه الطيار معاذ الكساسبة، ولماذا اختاره داعش تحديدًا؟ بعد تحليل دقيق للصور والفيديو الذي بثه تنظيم داعش، وسبب اختيار هذا المكان بالذات، تبين أن البناء الذي أعدم فيه الطيار معاذ الكساسبة هو بناء "الأمن السياسي" في مدينة الرقة شرق البلاد، حيث تتخذ منه "كتيبة الخنساء" التابعة لتنظيم داعش مقراً لها،

... ترامب يفرض رسوما على منتجات صينية أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار

... الهند تخفض مشترياتها من النفط الإيراني من المنتظر أن تخفض المصافي الهندية شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري أيلول وتشرين الأول بنحو النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الجاري