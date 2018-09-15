عقوبات أمريكية على شركة طيران تايلاندية بسبب إيران
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركة تتخذ من تايلاند مقراً لها بسبب تعاملاتها مع إيران.
وقالت الوزارة في بيان إن شركة "ماي أفييشن" ومقرها بانكوك زودت ماهان إير المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخدمات شحن، وكذلك خدمات نقل مسافرين.
وأضافت أن الخطوط الإيرانية تنقل مقاتلين بشكل دوري إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد، في البلد الذي يشهد تهجيراً وقتلاً "وأعمالاً وحشية" بحق المدنيين.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركة التايلاندية ومنع المواطنين الأميركيين من ممارسة نشاطات مع الشركة.
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