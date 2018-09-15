ارتفاع الدولار مقابل الذهب واليوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انخفضت أسعار الذهب في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الدولار مقابل اليوان الصيني بعدما ذكر تقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه سيمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية.

وبعد أحدث تطور بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين، واصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل سلة من العملات.

وبحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1195.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس آب عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس. وزاد المعدن الأصفر أكثر من 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 7.10 دولار أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 1201.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق ارتفاع أسبوعي نسبته 0.1 بالمئة.

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 978.30 دولار للأوقية ويتجه صوب الهبوط 0.1 بالمئة على أساس أسبوعي.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 793 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 812.30 دولار للأوقية يوم الخميس، ويتجه المعدن لينهي الأسبوع على ارتفاع نسبته نحو 1.9 بالمئة.

اقرأ أيضا:

كوريا الجنوبية تتوقف عن شراء النفط الإيراني