الهند تخفض مشترياتها من النفط الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

من المنتظر أن تخفض المصافي الهندية شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري أيلول وتشرين الأول بنحو النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه نيودلهي للحصول على استثناءات من العقوبات التي تخطط واشنطن لإعادة فرضها على صادرات طهران من النفط في تشرين الثاني.

وتجدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض بعض العقوبات المالية في السادس من آب، بينما ستدخل العقوبات التي تؤثر على قطاع البترول الإيراني حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني.

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