الصين تعفي السودان من ديونها حتى 2015

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الصين على لسان سفيرها بالخرطوم، إعفاءها لديونها الحكومية على السودان حتى العام 2015، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي وُقِعَت مؤخرا بين البلدين. جاء ذلك بحسب التزام الرئيس الصيني لقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، لإعفاء الدول الإفريقية عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة حتى نهاية العام 2018.

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ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن السفير لي ليانخه خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم "تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين السودان والصين في كافة المجالات ولمعالجة المشاكل التي تعرقل التعاون بين البلدين". ولفت إلى تقديم الصين لمنح وقروض بدون مقابل للسودان، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والجمارك، لدعم العلاقات بين البلدين. وأوضح السفير الصيني اهتمام بلاده بتشجيع التعاون بين البلدين في مجال البترول الذي يشهد المزيد من التطور، لافتا إلى تمسك الصين بالاستمرار في إنتاج بترول جنوب السودان خلال فترة الحرب لتحقيق الاستقرار.

مصدر الصورة: Getty- China Africa

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