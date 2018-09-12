تعليق التداول بالعملات الرقمية المشفرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

علقت هيئة الأورق المالية والبورصات الأميركية، التداول على اثنتين من الأوراق المالية، ذات العلاقة بعملتي "البتكوين" و"الإيثريوم" المشفرة.

وأرجعت الهيئة، إيقاف التداول على تلك الأصول، إلى الارتباك بين المشاركين في ما يتعلق بتلك الأصول.

وفي يونيو الماضي كانت الهيئة حذرت من أن "الإيثريوم" و"البيتكوين" لا تعد عملات فعلية لأنها لا تتمتع بإدارة مركزية.

وتواجه العملات المشفرة رفضاً عالمياً لتداولاتها، وذلك من حكومات العديد من الدول، التي تبحث قوانين تحظر تعاملاتها.

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