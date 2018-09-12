بعد نوبة غضب شركة تكسب 600 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قدمت شركة Anta Sports Products الصينية عرضا بقيمة 5.5 مليار دولار، لشراءِ شركة المعدات الرياضية Amer Sports المُصنِعة لمضارب التنيس ماركة Wilson.

ويأتي هذا العرض الذي يزيد بقيمة 600 مليون دولار عن تقييم الشركة، بعد 4 أيام من تصدر بطلة العالم serena willaims العناوين عقِب تحطيمِها للمضرب من نفس العلامة التجارية في نوبة غضب.

فشركة Amer Sports المصنعة لمضارب التنس الشهيرة Wilson لم تكن تدري أن كسر أحد مضاربها سيدر عليها 600 مليون دولار إضافية عن قيمتها السوقية.

ورغبت الشركة الصينية الاستفادة من الأضواء التي سلطت على سيرينا ويليامز وعلى مضربها بالذات من قبل وسائل الإعلام وووسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت صورة "ويليامز" وهي تكسر المضرب الأولى في موقع غوغل عند البحث عن اللاعبة الشهيرة.

ودخلت Anta سباق المنافسة مع شركة Fountain Vest Partners الصينية، فعرضت عليها 40 يورو مقابل السهم الذي ارتفع سعره 25% عقب عرض الاستحواذ.

وتسعى Anta التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 11 مليار دولار للاستحواذ على علامات تجارية عالمية، لتعزيز تواجدها العالمي مع اقتراب ألعاب أولمبياد صيف عام 2020 في طوكيو والألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين.



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