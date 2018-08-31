كوكاكولا تشتري سلسلة مقاهي كوستا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "كوكا كولا" الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة بريطانية لشراء سلسلة مقاهي "كوستا" مقابل خمسة مليارات دولار لتكون العلامة التجارية العالمية الأولى.

وأنجزت الصفقة في وقت يشهد قطاع المشروبات الغازية تراجعا نظرا للمخاوف المتصلة بالصحة والسمنة في الولايات المتحدة وفي أسواق أخرى.



وستمكن الصفقة الشركة البريطانية من خفض ديونها وتعزيز صندوق التقاعد وستفسح في المجال أمام توسيع علامتها الفندقية "بروميير إن".

واشترت "ويتبريد" سلسلة "كوستا" في 1995 من مؤسسيها سيرغيو وبرونو كوستا وهي تشغل اليوم نحو 2400 مقهى في بريطانيا ونحو 1400 حول العالم.

ومن شأن شراء منافذ كوستا، البالغ عددها نحو 4 آلاف منفذ، أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ.



إقرأ أيضا:

نستله وستاربكس تبرمان اتفاق ترخيص بقيمة 7.15 مليار دولار