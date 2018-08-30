نستله وستاربكس تبرمان اتفاق ترخيص بقيمة 7.15 مليار دولار

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أعلنت عملاقة الصناعات الغذائية السويسرية "نستله" وشركة المقاهي الأمريكية الشهيرة "ستاربكس" الثلاثاء إنهما أتمتا اتفاق الترخيص المبرم بينهما للسماح للأولى باستخدام أنواع القهوة والشاي المعبأة التى تنتجها الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة القهوة في أنحاء العالم.

ويمنح الاتفاق البالغ قيمته 7.15 مليار دولار نستله حقوقا دائمة فى بيع منتجات ستاربكس خارج المقاهى التابعة للشركة الأمريكية، وسينتج عنه انتقال 500 من موظفى ستاربكس للعمل فى نستله.

وعن الأرباح النصفية للشركتين العالميتين، فقد توافقت الأرباح الفصلية التي سجَّلتها شركة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" مع توقعات المحللين في الربع السنوي المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وأفادت الشركة بأن أرباحها بلغت 852.5 مليون دولار أو 61 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ691.6 مليون دولار –وهو ما وافق توقعات المحللين– أو 47 سنتاً للسهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

باستثناء بعض البنود، بلغت أرباح "ستاربكس" 62 سنتاً للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنةً بـ55 سنتاً للسهم قبل عام.

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