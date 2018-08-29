إيرادات صناعة البيانات وتحليلها ستصل إلى 166 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

توقعت دراسة حديثة، أن تسجل إيرادات صناعة البيانات الضخمة وتحليلات البيانات حوالي 166 مليار دولار العام الحالي.

دراسة حديثة توقعت أن إيرادات صناعة البيانات وتحليلها وصلت إلى حوالي 166 مليار دولار العام الحالي وستستمر في النمو بمعدل سنوي يصل إلى 11.9 % حتى نهاية العام 2022.

الدراسة الصادرة عن مؤسسة "اي دي سي" البحثية العالمية، أكدت أهمية صناعة "البيانات الضخمة وتحليل البيانات" وتوسعها وزيادة حجم الإنفاق عليها لخدمة قطاعات الأعمال.

يأتي ذلك مع انتشار الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت واسعة النطاق عالية السرعة من الجيلين الثالث والرابع، ومع إقبال الناس والمستخدمين بشغف وتعطش كبير للمعرفة والمعلومة، حيث يتدفق يوميا عبر هذه الشبكات كم هائل وغير مسبوق من البيانات والمعلومات، وخصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الآخذة بالانتشار والتوسع في جميع أرجاء العالم.

تقارير متخصصة ذكرت أن السبب الأهم لزيادة حجم البيانات، هو استمرار انتشارها بشكل أكبر بكثير من السابق من خلال أجهزة ومصادر عدة، والأهم أن معظم تلك البيانات ليست مهيكلة، كتغريدات تويتر والفيديوهات على يوتيوب وتحديثات الحالة على فيسبوك وغيرها.

إلى ذلك، ذكرت الدراسة أن أبرز الصناعات التي من المتوقع أن تستحوذ على الحصة الكبرى من حجم الاستثمار في البيانات هي البنوك، والتصنيع، والخدمات المهنية وغيرها من الصناعات والقطاعات.

فمع تحولنا واندماجنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت تلك البيانات والمعلومات صناعة بحد ذاتها، فجمعها وتحليلها يمكن أن يعطي مختلف القطاعات الاقتصادية مؤشرات ومعلومات تساعد المؤسسات في كل القطاعات في اتخاذ القرارات والتسويق والترويج وتوجيه المنتجات للأسواق والأفراد.

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