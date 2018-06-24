من لبنان إلى العالم.. صناعة أول سيارة دفع رباعي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت مؤسسة فرام للصناعة عن أول سيارة رباعية الدفع وذات تصميم عسكري من صناعة لبنانية، في حرم جامعة الروح القدس في الكسليك.

وأطلق المخترع، دافيد فرام، على السيارة اسم (FREM IMMORTAL) خلال الاحتفال الذي حضره نخبة من النواب وممثلي أحزاب لبنانية ورئيس الجامعة وعميد الكلية إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وعائلة المخترع فرام وأصدقائه.

وتتصف السيارة الجديدة التي صنعها فرام بقوة محرك تصل إلى 6.0، 400 TQ، 350 HP ومصممة لخارج مسار الطرقات (OFF ROAD).

وفي كلمة له أعرب فرام تمنيه بالتعاون مع الجيش مشيراً إلى أن "قصة صناعة السيارات بدأت بحلم، ولكن الإيمان حول الحلم إلى حقيقة ملموسة، بحيث يصعب لأي شيء أن يعرقل هذا الحلم الكبير. لقد انطلق اسم فرام في مجال صناعة السيارات من لبنان ليصل إلى العالم كله لنقول إن الشباب اللبناني يحب بلده ويؤمن به وهو على استعداد تام ليقاتل فيه حتى الرمق الأخير".

وفي ختام الاحتفال، ألقى ممثل رئيس الحكومة كلمة هنأ فيها فرام على اختراعه العظيم "الذي يمثل شباب لبنان الذين وضعوا نصب أعينهم أهدافا وسعوا بجدية وعزم الى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم"، وشدد على "وجوب أن تدعم الدولة اللبنانية هذا الإنجاز"، لفت إلى "أننا سنطلب في المستقبل القريب من قيادة الجيش ووزارة الدفاع أن يفتحا لك الطريق ولتكون لك بصمات مميزة في الجيش وفي معداته".

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