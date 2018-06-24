ترامب يهدد صناع السيارات في أوروبا..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتصعيد الحرب التجارية على أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20% على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.

وستنضم أي رسوم على السيارات المستوردة إلى قائمة حروب تجارية بدأها ترمب، بدعوى أنه يستهدف خلق وظائف جديدة ويحاول حماية الصناعات المحلية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية على أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20% على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" يوم الخميس، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها بحلول أواخر يوليو أو أغسطس، وستنضم أي رسوم على السيارات المستوردة إلى قائمة حروب تجارية بدأها ترمب، بدعوى أنه يستهدف خلق وظائف وحماية الصناعات المحلية.

هذا وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوماً بـ2.5% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على الشاحنات الخفيفة، فيما يفرض الاتحاد 10% على السيارات الأمريكية المستوردة، ويعارض مشرعون جمهوريون زيادة الرسوم الجمركية على السيارات. وأشارت غرفة التجارة الأمريكية إلى أن إنتاج السيارات تضاعف إلى المثلين على مدى العشر سنوات الأخيرة، وقالت إن الرسوم "ستوجه ضربة قاصمة للصناعة نفسها التي تدعي حمايتها وستهدد بإشعال حرب تجارية عالمية"..



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