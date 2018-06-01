تعطل المدفوعات عن طريق بطاقات فيزا الائتمانية في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضرب خلل خدمة الدفع عن طريق بطاقات فيزا (Visa) الائتمانية في بريطانيا، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مستخدميها.

وأعلنت شركة Payment sense، وهي شركة ُ تسهل الدفع عبر بطاقات الفيزا، عن صعوباتٍ يواجهها التجار في الحصول على مدفوعاتٍ بطاقاتِ الفيزا.

وقالت الشركة التي توفر خدمات المدفوعات لأكثر من 60 ألف شركة مستقلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا إن "هناك حاليًا تعطل في الخدمة عند استلام المدفوعات من فيزا."

وأضافت أن ذلك يؤثر على جميع العملاء في المملكة المتحدة وأيرلندا، وذكرت أنها على اتصال مع Visa لمعالجة الأمر.

وقال متحدث باسم فيزا إن فيزا تشهد في الوقت الحالي تعطلا في الخدمة، وأن هذا الحادث يمنع بعض معاملات فيزا في أوروبا من المعالجة كما أن التحقيق للعمل بأسرع وقت ممكن لحل الموقف.

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