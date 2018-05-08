وول ستريت تفتح منخفضة قبيل قرار ترامب بشأن إيران

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة ( وكالات )

فتحت بورصة وول ستريت على تراجع طفيف متأثرة بأداء أسهم التكنولوجيا وقطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية، وسط ترقب المستثمرين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي الإيراني

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 15.97 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 24341.35 نقطة ، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 2670.26 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 9.87 نقطة أو 0.14 بالمئة ليصل إلى 7255.34 نقطة.



وقالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية إن الوضع الاقتصادي ينهار في إيران، مشيرة إلى أن مئات الاحتجاجات العمالية في إيران المتواصلة إن دلّت على شيء فإنما تدل على عمق المعضلات الاقتصادية في إيران.

وتابعت: "عشرات الإضرابات تنفذ داخل المدن الإيرانية، والعمال لا يحتجّون على أصحاب العمل فقط، وإنما يحتجون على النظام الإيراني، ويضغطون على قادة النظام الذين لم يفوا بوعودهم بعد عامين من إلغاء العقوبات الاقتصادية جراء الاتفاق النووي".

وأوضحت: "زادت أسعار اللحوم والخبز بنسبة 10% والتي فاقمت من مشكلات المستهلكين، كما أن البطالة وصلت إلى 50% في المناطق المهمشة، والريال الإيراني هبط بشدة مقابل الدولار الأمريكي، مما زاد في أسعار السلع المستوردة، وفي شهري ديسمبر ويناير الماضيين، تظاهر مئات الآلاف لمدة أسبوعين؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران".



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