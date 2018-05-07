هل أنت مستعد للسفر واقفا عبر الطائرة؟ إليك التصميم الإقتصادي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

وضعت شركة "Aviointerior " الإيطالية، حلا جديدا لتخفيض تكلفة الطيران، عبر تصميم اقتصادي لمقاعد الطيران، حيث أكدت أنه بواسطة هذا التصميم ستصبح الرحلات أرخص بكثير من السابق.. وستحفز على السفر بالطائرة.. لكن الجزء الذي ربما لن يستسيغه المسافرون هو "الوقوف طوال فترة الرحلة، وهو ما يجعل الأمر صعب التنفيذ بعض الشيء بالنسبة للأسر المرافقة للأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا في الرحلات الطويلة والمتعبة.. وهذا ما فسره البعض بأن التصميم هو عديم المنفعة بالنسبة لشريحة عريضة من المجتمع..





في نفس الوقت، صرح ممثل من شركة "Aviointeriors" لمجلة INSIDER، أن المقعد يتميز بتصميم رائع وآمن، لكنه لن يسمح لك بالجلوس، لأنه مصمم للوقوف فقط، وهذا ما "يضمن زيادة عدد المقاعد في الطائرة لأنه يوفر المساحة الكافية لوضعها"..





هذه الفكرة تبدو جريئة بعض الشيء لأنها تكسر القواعد المعروفة في الطيران، وهي الحفاظ على راحة المسافر، بهذا الخصوص أثبتت شركة Aviointeriors أن المقاعد المصممة رغم وضعها فهي تحافظ على راحة الراكب، وأمانه كذلك.. في نفس الوقت لن تكلفه الرحلة كثيرا مقارنة بالرحلات العادية.. ووفقا لما ذكرته الشركة المصنعة، فإن التصميم المدمج للمقعد سيمكن شركات الطيران من نقل 20٪ من المسافرين عبر الرحلات العادية..

مصدر الصورة (موقع businessinsider)..

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