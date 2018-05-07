دبي على موعد مع 3 أيام من التخفيضات الكبرى في 1000 متجر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تعود مبادرة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مرة أخرى ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، إذ تقدم المحال التجارية تخفيضات.. وخصومات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية في شتّى أنحاء المدينة

هذه الخصومات ستكون خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو/ آيار الجاري، ويشارك أكثر من 1000 محل تجاري وأكثر من 300 علامة تجارية خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، لتقدم مجموعة من العروض الرائعة عبر تشكيلة من البضائع المختلفة التي تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى، وفق صحيفة "البيان"..

دبي فستيفال سيتي

في سياق متصل، يستعد "دبي فستيفال سيتي مول" لتقديم عروض رائعة، إذ يعِد المتسوقين بتخفيضات كبيرة تزيد على 25٪ في مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة للألبسة والمطاعم، إذ يقدم المول مكافآت خاصة للمتسوقين بما في ذلك الاسترداد الفوري للنقود. وسيتم منح أربع تذاكر مجانية من «نوفو للسينما» يومياً لأول 100 متسوق ينفقون ألف درهم أو أكثر في المنافذ المشاركة في العروض. كما يمكن للمتسوقين إنفاق ألف درهم في أي من متاجر التجزئة في منطقة الأطفال وتسلم قسيمة بمبلغ 50 درهماً لإنفاقها في المول.

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