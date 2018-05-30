بعد العقوبات.. العلامة التجارية لايفانكا تثير الجدل بالصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الوقت الذي تتسم فيه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالتوتر، حصلت "إيفانكا ترامب" على ترخيص من السلطات الصينية لبيع عدد من منتجات علامتها التجارية في الصين، وفقا لوثائق رسمية، وتشمل تلك المنتجات المسجلة من جانب شركة "إيفانكا ترامب ماركس إل إل سي"، المنسوجات وحصائر الحمام وبطاطين الأطفال، وفق موقع "racked"

وأدى حصول "إيفانكا" على ترخيص العلامات التجارية في هذا التوقيت إلى إتهامات بتضارب محتمل للمصالح داخل عائلة "ترامب" كما منحت العلامات التجارية قبل أسبوع من قيام "ترامب" بإلغاء حظر الصادرات الأمريكية لشركة "زد تي إي" الصينية للاتصالات..

وأوضح بعض الخبراء القانونيين أن "الوقت الذي استغرقته الموافقة على منح العلامات التجارية يتسق إلى حد كبير مع المعتاد"، ويحاول البلدان في هذا الوقت تجنب حرب تجارية مباشرة بينهما، بعد أن تبادلا فرض تعريفات جمركية على سلع كل منهما خلال الأشهر الأخيرة..

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