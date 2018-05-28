جونسون يدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على ضرورة خروج المملكة المتحدة "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركي الاوروبي بعد البريكست لتعود لندن قوة تجارية عالمية على حد تعبيره، معززا بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقبل شهر من قمة مفصلية للاتحاد الاوروبي تعاني الحكومة البريطانية من انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

واعتبر جونسون في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" أنه "حان الوقت ليس لكي نصبح اوروبيين بنسبة اقل -- يمكننا انجاز اتفاق تجاري مهم مع الاتحاد الاوروبي يكون مفيدا للطرفين -- بل لنعود حقا من جديد (لاعبين) عالميين".

كذلك اعتبر جونسون انه حان الوقت لانجاز اتفاقات مع "دول ديناميكية" في اميركا اللاتينية مثل تشيلي والبيرو والارجنتين التي زارها مؤخرا خلال جولته اللاتينية.وتابع وزير الخارجية البريطاني "لكن شركاءنا في اميركا اللاتينية

موقفهم واضح: لكي ينجح الامر علينا ان نخرج بالكامل من الاتحاد الجمركي للتكتل الاوروبي".

وأكد جونسون "اذا اردنا ان نكون شركاء تجاريين فاعلين، كما تقول رئيسة الوزراء، علينا ان نستعيد السيطرة على رسومنا الجمركية وانجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات".

وقبل شهر من قمة مفصلية للاتحاد الاوروبي تعاني الحكومة البريطانية من انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ويدفع جونسون ووزراء آخرون باتجاه انفصال تام عن اكبر الشركاء التجاريين الحاليين لبريطانيا ما سيمكنها من توقيع اتفاقيات تبادل تجاري مع دول اخرى.

الا ان معتدلين طرحوا خطة تخول بريطانيا استيفاء رسوم لمصلحة الاتحاد الاوروبي على السلع التي تعبر اراضيها الى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على السلع المتوجهة الى دول خارجه.

في المقابل اقترح الاتحاد الاوروبي بقاء ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الاوروبي لتفادي قيام حدود فعلية في ايرلندا في حال لم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا تقول ان ذلك سيعني عمليا قيام حدود داخلية في المملكة المتحدة.

والسبت دعا كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه بريطانيا الى الكف عن التهرب في مفاوضات خروج من التكتل.

اقرأ أيضا:

تحقيق مع غوغل وفيسبوك بشأن الهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية