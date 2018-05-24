انطلاق أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين، حيث يبحث المشاركون مشاكل الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويشارك في المنتدى بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر المنتدى هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

ينعقد المنتدى هذا العام بنسخته الـ22 تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة" في الفترة ما بين الـ24 والـ26 من مايو، ويتوقع أن يجذب نحو 15 ألف مشارك من دول مختلفة، وتشمل أعماله أكثر من 90 فعالية.

كذلك يشارك في المنتدى، عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الدول العربية، في مقدمتهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد طاهر سيالة.

ومن المتوقع حضور 40 من رؤساء أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، والذين يديرون أصولا تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار.

ويعد المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث يشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، ومن المخطط إبرام مذكرة تعاون بين موسكو والرياض لتزويدها بطائرات مدنية.

ويصادف انعقاد المنتدى الحالي الذكرى الـ 315 لتأسيس مدينة سان بطرسبورغ، التي تحتضن هذا الحدث الاقتصادي بشكل سنوي.

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