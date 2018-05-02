أبل تحقق أرباحا بحوالي 14 مليار دولار في الربع المالي الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

اظهرت نتائج أعمال شركة أبل الثلاثاء، أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون، بما يقل قليلا عن تقديرات وول ستريت ويظهر بعض المرونة في ظل ضعف الطلب العالمي على الهواتف الذكية.

وحسب رويترز، توقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار.

وحققت أبل إيرادات في الربع المنتهي في مارس قدرها 61.1مليار دولار، ارتفاعا من 52.9 مليار دولار قبل عام. وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وباعت الشركة 52.2 مليون جهاز آيفون مقابل توقعات بلغت 52.3 مليون جهاز بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/إس، وارتفاعا من 50.7 مليون قبل عام.

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