إنجي الفرنسية ستنهي عقودها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

قالت مجموعة إنجي الفرنسية للطاقة والمرافق إنها ستنهي عقودها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

ودفع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحابَ من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران، بضعَ شركات أوروبية على الإعلان عن خروجها من إيران. ومن بين هذه الشركات عملاق النفط الفرنسي توتال.

وقالت إيزابيل كوشر الرئيس التنفيدي لإنجي في اجتماع للمساهمين إن الشركة ليس لها أي بنى تحتية في إيران لكنها لها فرق هندسية تعمل هناك لزبائن.

وأضافت قائلة "لدينا 180 يوما لإنهاء هذه العقود، وهو ما يعني أننا سنفعل هذا بحلول نوفمبر".

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