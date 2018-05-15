صندوق النقد العربي يبشر بازدهار عصر تقنية "بلوك تشين"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قال المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، إن تقنية "بلوك تشين" يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية عالمية، تصل إلى 3.1 تريليونات دولار بحلول 2030".

جاء ذلك خلال مشاركة الحميدي في ندوة صحفية حول القمة الأفريقية لبناء القاعدة التسلسلية "بلوك تشين"، ونظمها البنك المركزي التونسي.

واضاف الحميدي أن التقنيات المالية الحديثة توفر فرصاً كبيرة، سواء إلى قطاع التحويلات المالية، أو العمليات التجارية.

وتمثل تقنية "بلوك تشين" أسهل الطرق وأكثرها أماناً لتبادل المعلومات بين أطراف متعددة، ويبلغ حجم السوق العالمية لها، نحو 9.5 مليار دولار.

في دبي مثلا أطلق مؤخرا استراتيجية دبي لـ« البلوك تشين» على ثلاثة محاور أساسية وهي: الكفاءة الحكومية، خلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية.

ستتعزز البلوك تشين كفاءة أداء الجهات الحكومية من خلال نقل 100% من التعاملات الحكومية إلى شبكة البلوك تشين بحلول العام 2020 ، حيث ستسهم الاستراتيجية في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، بما فيها الفواتير والخدمات، وتجديد التراخيص بكل أنواعها، وهذا الخفض في عدد الوثائق الورقية لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل له انعكاسات إيجابية على النواحي البيئية حيث ستؤدي التعاملات الرقمية إلى خفض نسبة الانبعاثات الضارة للبيئة

بما فيها غاز ثاني اكسيد الكربون بحوالي 114 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال تقليل عدد الرحلات التي يقضيها المراجعون سنوياً لإنجاز معاملاتهم بما يوازي 411 مليون كيلومتر، كما ستسهم في تقليص نحو 25 مليون ساعة عمل سنوياً تستنزف في إعداد وحفظ الوثائق الورقية مما يؤثر على إنتاجية الموظفين وتأثيرهم على الاقتصاد الوطني.

البلوك تشين هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات أو الكتل.

تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني و رابط إلى الكتلة السابقة.

صُممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقاً القيام بتعديل هذه المعلومة.

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