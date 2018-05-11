"غامبيا" تعرض سيارات وطائرات رئيسها السابق للبيع لحل الأزمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لتقليل الديون التي تعيق اقتصاد "غامبيا" والتي تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس "الشمولي"، تبيع غامبيا عدة طائرات وأسطولا من السيارات الفاخرة كانت مملوكة للرئيس السابق "يحيى جامع".. حسب رويترز.

وفر جامع، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994، من غامبيا في أوائل العام الماضي بينما كانت دول الجوار في غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكريا للإطاحة به بعد رفضه التنحي عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي "أداما بارو"..

ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه غامبيا من الفقر، ويعيش أغلب شعبه قمعا شديدا، استغل هو الوقت الكافي لتكديس ثروة طائلة حمل معظمها في طائرات معه إلى المنفى في غينيا الاستوائية، رغم ذلك تعذر عليه حمل أسطول من السيارات من بينها الكثير من السيارات من طراز "رولز رويس"، والتي تركت على المدرج...

وقال وزير المالية "أمادو سانه" لرويترز "أسطول السيارات الباهظة الثمن في مقر الحكم والطائرات الثلاث التي اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع عرضت للبيع... وزارتي ستبدأ قريبا الإعلان عن عمليات البيع"، وحذر صندوق النقد الدولي غامبيا الأربعاء الماضي من اقتراض أي مبالغ جديدة بعد أن وصلت ديونها إلى 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي.

مصدر الصورة (موقع skynews)

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