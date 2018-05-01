مسؤول: كيم جونغ اون يتطلع لاستثمارات امريكية في بلاده

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

قال مسؤول كوري جنوبي إن شركة ماكدونالدز قد تَفتتح مطاعم لها في شوارع كوريا الشمالية

فيما يحتضن كيم جونغ أون استثمارات جديدة من الولايات المتحدة.

المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي توقع أن تقوم شركة ماكدونالدز العملاقة للوجبات السريعة الأمريكية بتأسيس مطاعم لها في بيونغ يانغ بعد بوادر السلام الاخيرة بينها وبين واشنطن.

وقال:"انهم يريدون الاستثمارات الأمريكية القادمة إلى كوريا الشمالية.

إنهم يرحبون بالامريكيين القادمين إلى كوريا الشمالية ".

وأضاف أن بناء برج ترامب قد يكون احتمالًا لكوريا الشمالية "الحديثة" في المستقبل , فبينما يرفع كيم جونغ أون الحجاب على نظامه السري ويتعهد بإغلاق موقع التجارب النووية ، فقد ظهر الآن أن نظامه يتوق إلى عدو سابق للولايات المتحدة للاستثمار في كوريا الشمالية وتوسيع اقتصادها.

تأتي تعليقاته بعد اللحظة التاريخية التي قام بها كيم يونج أون بزيارة إلى الجنوب وتبادل مصافحة تاريخية مع الرئيس مون.

وفي تصريح عابر ، قال مسؤولون كوريون شماليون إنهم يريدون أن يكون نظامهم "دولة عادية" وأنهم يطرحون إمكانية الاستثمار الأمريكي "على غرار ماكدونالدز".

القمة التاريخية وحفل العشاء تم بثهما على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة ، لكن اعلام الكوريين الشماليين بعد 12 ساعة فقط من عودة كيم جونغ أونالى بلاده .

واستمر حفل الاستقبال خلال قمة اليوم ، حيث وقع الزعماء الكوريون على تعهد مشترك ، يحدد هدفهم نحو نزع السلاح النووي "الكامل" لشبه الجزيرة الكورية.

ومع ذلك ، فقد أعرب المشككون عن مخاوفهم من أن التعهد قد لا يكون قويا ، مشيرا إلى تصريحات السلام السابقة التي لم يتم الوفاء بها.

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