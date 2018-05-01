"ساند ستورم الريم" أول سيارة إماراتية الصنع في سبتمبر المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهدت أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة ، تدشين أول سيارة إماراتية الصنع من إنتاج شركة ساند ستورم .

حملت السيارة اسم "الريم" و هي من الطراز الرباعي الدفع من إنتاج شركة Sandstorm ، وسيتم طرحها في السوقين العربي والمحلي في شهر سبتمبر المقبل,إذ أنه من المتوقع طرح نحو 1000 سيارة في المرحلة الأولى من التصنيع بحسب ما ورد في البيان.

وتأتي " الريم " بمحرك توربو ذو تكنولوجيا متطورة سعة 2.0 لتر ومصمم من قبل كبار المهندسين في العالم ، ويتميز المحرك بتصميم خارجي متطور وأنيق و من صنع الإمارات.

وصرحت المديرة التنفيذية للشركة، الدكتورة ماجدة العزعزي، في صدد إطلاق السيارة، إن السيارة تم تصنيعها عبر الاستعانة بالتكنولوجيات والقطع الحديثة، من خلال الشراكات مع العديد من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، فضلاً عن بعض القطع من السوق المحلية في الإمارات.

و أكدت أن الشركة تستهدف بناء قاعدة صناعية صلبة للسيارات في الإمارات، لتكون الإمارات رائدة صناعة السيارات في المنطقة.

وبيّنت العزعزي أن السيارة ستسير بالكهرباء بحلول عام 2020 تزامناً مع استضافة دبي معرض «إكسبو 2020»، حيث إنها ستكون مهداة لحكومة دبي بهذه المناسبة.

و أضافت إن المصنع الرئيس للشركة يقام في منطقة رحايل في أبوظبي وهي أول مدينة للسيارات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الشركة تسلمت أرض المصنع بالفعل ويجري العمل على وضع البنية التحتية اللازمة.

الصورة من موقع صحيفة البيان

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