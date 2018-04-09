1%من سكان الأرض يسيطرون على ثلثي ثروات العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكدت دراسة صدرت حديثا، أن أغنياء العالم، تبلغ نسبتهم 1% فقط، وسيستحوذون على ثلثي ثروة الكوكب بحلول عام 2030، وفقًا لأحدث الدراسات.

وحذرت الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن استمرار الأثرياء في تكديس ثرواتهم بالشكل الحالي سيؤدي خلال الـ 10 سنوات المقبلة إلى انفجار الفئات الأخرى ما لم تُتخذ إجراءات حيال الأمر بشكل فوري لإعادة التوازن في توزيع الثروة بين الطبقات المختلفة في كل المجتمعات.

والدراسة، التي ناقشها مجلس العموم البريطاني، أكدت أن استمرار معدلات تكديس الثروة لدى الأغنياء، والذي يشهده العالم منذ الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008 سيؤول في النهاية إلى استحواذ 1 في المئة من السكان على 64 في المئة من ثروة العالم بحلول عام 2030.

وتشير الدراسة إلى أن معدل نمو ثروة الأغنياء سنويا منذ العام 2008 بلغ 6 في المئة على الأقل، وهو ما يبلغ ضعف معدل نمو ممتلكات الطبقات الأخرى من البشر الذي يبلغ 3 في المئة.

وتقول الصحيفة، ان المعدل الحالي سيؤدي إلى ان يمتلك واحد بالمئة، وهم الأغنى عالميا، ثروة تقدر بنحو 305 تريليون دولار بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 140 تريليون دولار حاليا.

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