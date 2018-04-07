تيسلا تصنع 2000 سيارة طراز "موديل 3" أسبوعيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت شركة تيسلا لصناعةِ السياراتِ الكهربائية، إنها صنعت 2020 سيارةِ سيدان "موديل 3" الأسبوع الماضي وستنتجُ نفسَ العدد الأسبوع المقبل، وإن الإنتاج سيزيدُ بمعدلٍ سريعٍ خلالَ الربع الثاني من العام، وقفزت أسهمُ تيسلا أكثر من 6% أثناءَ التعاملات الثلاثاء في بورصةِ نيويورك بعد أن هبطت حوالي 20% على مدى الأسبوعِ السابق.

وعدد السيارات التي صنعتها تيسلا الأسبوع الماضي أقل من المستوى الذي استهدفته الشركة لنهاية مارس/ آذار والبالغ 2500 سيارة في الأسبوع، لكنه مرتفع كثيرا من 793 سيارة صنعتها في الأسبوع الأخير من العام الماضي.

رفع إنتاج «موديل 3» بسرعة حيوي لشركة صناعة السيارات الكهربائية التي مقرها كاليفورنيا، والتي تعتمد ربحيتها على السيارة السيدان الأرخص ثمنا. وتقول تيسلا إن الحجوزات المسبقة من العملاء للسيارة تبلغ حوالي 500 ألف.

يذكر أن «موديل 3» هي أول سيارة تنتجها «تيسلا» وتقوم بتسويقها على نطاق تجاري واسع وهي مهمة في إطار جهود الشركة الأمريكية لتحقيق موارد لصرف أرباح للمستثمرين وتمويل مشروعات تطوير سيارات كهربائية أخرى.

وذكرت الشركة أن إجمالي إنتاج «موديل 3» خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 9766 سيارة. وهذا الإنتاج يبلغ حوالي 4 أمثال حجم إنتاج السيارة في الربع الأول من 2017، وهو «أسرع معدل نمو لإنتاج أي شركة سيارات في العصر الحديث».وتتوقع الشركة حاليا الوصول بإجمالي الإنتاج الأسبوعي لهذا الطراز إلى 5000 سيارة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.



من ناحية أخرى ذكرت الشركة إن إجمالي إنتاجها خلال الربع الأول من العام الحالي بما في ذلك السيارات «موديل إس» و«موديل إكس» وصل إلى 34494 سيارة بزيادة نسبتها 40% عن الربع الأخير من العام الماضي. وفي إشارة إلى تزايد الضغوط على «إيلون ماسك» مؤسس ورئيس «تيسلا» للوصول بإنتاجها إلى المعدل المستهدف، قال «ماسك» على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» الاثنين إنه «عاد إلى النوم في المصنع» مضيفا أن نشاط السيارات «هو الجحيم».



جاءت تغريدة «ماسك» ردا على تقرير نشره موقع «ذا إنفورميشن دوت كوم» يقول إنه يتولى بنفسه حاليا إدارة إنتاج «موديل 3» بدلا من «دوج فيلد».

وقال «ماسك» على موقع «تويتر» في تغريدة أخرى «وظيفتي كرئيس تنفيذي هي التركيز على الأمور الأكثر حيوية وهي حاليا إنتاج السيارة موديل 3»، وذكر أنه يعتبر فيلد واحدا من أمهر المهندسين التنفيذيين في العالم، فهو يركز على هندسة السيارات.



يذكر أن إجمالي مبيعات «تيسلا» من السيارات الكهربائية وصل خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 29870 سيارة منها 12500 سيارة طراز موديل إس و13120 سيارة طراز موديل إكس و1550 سيارة طراز موديل3. وتزيد مبيعات الطرازين موديل إس موديل إكس خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27% عن الفترة نفسها من 2016 وبنسبة 9% عن الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ إجمالي مبيعات «تيسلا» من سيارات موديل إس وموديل إكس خلال العام الماضي ككل 101312 سيارة بزيادة نسبتها 33% عن العام قبل الماضي، وصل إجمالي إنتاج «تيسلا» خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 24565 سيارة منها 2425 "موديل 3".

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