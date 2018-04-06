النفط ينخفض وسط مخاوف من حرب تجارية

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( غرفة الأخبار )

انخفضت أسعار النفط،الجمعة، بعد أن جدد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقال ترامب أمس إنه أمر مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين في تصعيد للتوتر مع بكين.

وبحلول الساعة السادسة وخمسة واربعين دقيقة بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو 45 سنتا أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى 67.88 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 41 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 63.13 دولار للبرميل.

وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط بفعل الحرب التجارية التي تعتمل بين الولايات المتحدة والصين، فإن المراقبين لا يتوقعون أن يسجل الخام انخفاضات كبيرة في ظل مؤشرات على تقلص الإمدادات، وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 246 ألف برميل.

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