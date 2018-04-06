الصين والولايات المتحدة تصعيد على طريق حرب تجارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( بلال الفارس )

أعلنت الصين أنها مستعدة لدفع أي ثمن في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.

يبدو أن الاجراءات والاجراءات المضادة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لن تتوقف عند حد معين بل إن التصعيد هو سيد الموقف وسط مخاوف من تحوله إلى حرب تجارية.

وزارة التجارة الصينية نشرت في بيان على موقعها الإلكتروني تهديدا مفاده أنه إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب إلى نهاية الأمر مهما كان الثمن.

سبق هذا التصريح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أصدر تعليماته لمسئولى التجارة بالولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بقيمة 100 مليار دولار، في ما اعتبر تصعيدا لما وصف بالحرب التجارية.

ويأتي الإفصاح عن الإجراءات الجديدة التي تبحثها واشنطن، عقب تقدم بكين بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد خطة واشنطن، لفرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من الصين.

وبدأ ترامب بتنفيذ وعيده في 8 مارس الماضي بفرضه رسوما بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10في المئة على واردات الألمنيوم، وهو إجراء لم ينحصر بالصين بل شمل غالبية دول العالم، لكنه ما لبث أن استكمله في 22 من الشهر نفسه بالتوقيع على مذكرة تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وفي رد انتقامي، فرضت الصين رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 في المائة على 128 منتجا أميركيا.

وبين فرض الرسوم المتبادل بين بيكين وواشنطن انخفضت أسعار النفط بعد أن جدد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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