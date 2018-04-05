إتش.إس.بي.سي يشهد أكبر فجوة رواتب بين الجنسين في بريطانيا

أخبار الآن | بريطانيا - (رويترز)

تصدر بنك إتش.إس.بي.سي، الأكبر في أوروبا، قائمة كبرى الشركات البريطانية التي تشهد فجوة بين ما يتقاضاه الموظفون من الرجال والنساء.

ووفقا لتحليل أجرته رويترز للبيانات المنشورة تزيد رواتب الرجال عن النساء في إتش.إس.بي.سي بمعدل 59 في المئة وهو أعلى معدل في الشركة يعمل بها أكثر من 5000 موظف في بريطانيا.

وعلى أمل إلقاء الضوء على قضية التمييز على أساس النوع والضغط على الشركات لإنهاء ذلك، نفذت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إصلاحات طال انتظارها تلزم الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 250 أو أكثر نشر تفاصيل الفجوة بين رواتب الموظفين من الرجال والنساء لديها بحلول مساء يوم الأربعاء على أن يتم ذلك بصفة سنوية.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة فيرجن أتلانتيك حيث يتقاضى الرجال رواتب تزيد على ما تتقاضاه النساء بنسبة 58 في المئة. وجاءت في المرتبة الثالثة وحدة تابعة لبنك باركليز بلغت النسبة فيها 48 في المئة.

وتعهدت ماي في عام 2016 بالتعامل مع ”المظالم“ الاجتماعية وخصوصا الفجوة بين رواتب الرجال والنساء ومسائل أخرى مثل التمييز على أساس عرقي وعلى أساس الطبقة الاجتماعية.

وكتبت ماي في صحيفة ديلي تليجراف ”بإتاحة المعلومات للجمهور لم يعد بإمكان أي منظمة (العمل في) الخفاء“. وأضافت ”المساهمون والعملاء سيتوقعون تحسنا وسيحاسبون المنظمات إذا فشلت في تحقيق ذلك“.

ومن بين الدول التي ستلزم الشركات بنشر معلومات عن الفجوة بين رواتب الجنسين ألمانيا وكذلك استراليا التي أصدرت تشريعا يتصل بذلك عام 2012.

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