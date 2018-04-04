الآن في الإمارات.. توصيل وقود السيارات للمنازل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وام)

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" عن خدمة جديدة لأصحاب السيارات الذين يجدون مشقة في الذهاب إلى محطات الوقود تحت إسم "محطتي" تتيح خيار توصيل الوقود أو أسطوانات الغاز إلى العميل في موقع مركبته أو منزله.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن "تقديم مزيد من الخيارات والخدمات لعملائنا جزء جوهري من مسار التحول الذي بدأناه في أدنوك للتوزيع، لما فيه تعزيز أدائنا وتأكيد موقع عملائنا كمحور اهتمامنا. ومع توفيرنا خيارات الخدمة المميزة والخدمة الذاتية، ومستقبلاً خدمة "محطتي" لتوصيل الوقود، سيحظى عملاؤنا بخيارات أكثر للتزود بالوقود.

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و قال نائب الرئيس التنفيذي في أدنوك للتوزيع جون كاري: "ندعو جميع عملائنا لزيارة محطاتنا واستكشاف خدماتنا الجديدة لدى إطلاقها في منتصف أبريل/ نيسان الجاري، حيث نوفر لهم مزيداً من الخيارات والخدمات لراحتهم، في ظل نمط الحياة النشط الذي قد لا يتيح للكثيرين الوقت للتزود بالوقود أو التسوق. واعتباراً من منتصف شهر أبريل 2018، سيكون باستطاعة عملائنا في 40 محطة في أبوظبي الاختيار بين الخدمة المميزة والخدمة الذاتية على النحو الذي يلائم احتياجاتهم .

وقد وصلت دراسة تحديد رسم الخدمة المميزة للتزود بالوقود إلى مرحلتها النهائية، على أن يتم إعلانه خلال الأسابيع المقبلة، علماً بأن كبار السن وأصحاب الهمم سيتم إعفاؤهم كلياً من رسوم الخدمة المميزة.

ويتم استحداث ميزات جديدة في محطات الخدمة لتعزيز سلامة مستخدمي الخدمة الذاتية، بما في ذلك لوحات تعمل باللمس تقلل الاحتكاك إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير قفازات للعملاء الراغبين باستعمالها أثناء استخدام الخدمة الذاتية .

ويجري حالياً اختبار خدمة "محطتي" التجريبية على نطاق محدود في أبوظبي، لتقييم توفير خدمة توصيل وقود الجازولين أو أسطوانات الغاز للعملاء باستخدام تطبيق ذكي .

الصورة من موقع وام

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