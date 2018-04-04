أمريكا تعلن فرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار دولار على الصين

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على حوالي 1300 من المنتجات الصينية في إطار مسعاها لحمل بكين على تغيير ممارساتها للملكية الفكرية.

وكشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي النقاب عن قائمة غالبيتها منتجات غير استهلاكية تمثل واردات سنوية قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

وتشمل القائمة منتجات في مجالات الطيران والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والكيماويات وأجهزة الطبية.

الصين تقوم بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية

وكانت الصين أعلنت الأحد زيادة التعريفات الجمركية على أكثر من 128 سلعة من الواردات الأمريكية.

وقالت الوزارة فى بيان إن هذه الرسوم الإضافية ستتراوح بين 15 و25 % وإنه سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي ردًا على قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية تقدر بـ 60 مليار دولار على أكثر من مئة سلعة صينية، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى حماية المصالح الصينية.

وأكد البيان أن سياسة الإعفاء الضريبى الصينية لن تتغير، موضحًا أن هذا القرار يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

واوضح بيان وزارة المالية الصينية إن الرسوم الجمركية فرضت بنسبة 15 في المئة على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، مثل الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25 في المئة على ثماني منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.



