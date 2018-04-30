الإمارات واليابان تتعهدان بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان بتعميق ِ وتعزيز شراكتِهِما الإستراتيجية في مجالات السياسة والإقتصاد والدفاع، وذلك خلالَ زيارة ٍ لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أبوظبي.

وشدد الجانبان على رغبتِهِما في زيادة التبادل التجاري والتعاون الثقافي والتربوي، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي عقدت اليوم بين الجانبين في قصر الرئاسة بأبوظبي؛ ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة شينزو آبي والوفد المرافق له إلى الإمارات، معربا عن تمنياته أن تسهم الزيارة في مواصلة تطوير مسار العلاقات التاريخية المتميزة، واستمرار تجديد أفق أوسع للتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وجرى خلال اللقاء أيضا استعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جلسة المحادثات بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في المجالات كافة؛ والحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، ورفدها بالمزيد من أسباب النمو والازدهار، معربا سموه عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في مسار هذه العلاقات.

وأكد أن العلاقات الإماراتية-اليابانية علاقات استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، تقوم على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ما جعلها نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة التي تعمل من أجل رفاهية وتنمية وتقدم شعوبها وتسعى الى السلام بين الدول والشعوب المختلفة.

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