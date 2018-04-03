حرب رسوم جمركية بين واشنطن وبكين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

فرضت الصين رسوماً جمركية إضافية على 128 منتجاً أميركياً بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار وذلك في رد على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومينيوم والصلب الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية عن وزارة المالية الصينية قولها إن لجنة الرسوم الجمركية فرضت رسوما بنسبة 15 في المئة على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة،

بما في ذلك الفواكه والمنتجات ذات الصلة ورسوما بنسبة 25 في المئة على ثماني منتجات أخرى تشمل لحم الخنزير ومشتقاته حيث بدأ نفاذ هذه الرسوم الإثنين.

في المقابل قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إنه لا يرى أن فرض كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية على الطرف الآخر تصعيدٌ للتوترات التجارية , مضيفاً أن الرئيس ترامب ملتزم بشكل قاطع بمنهج عمل سيوفر مناخاً تجارياً عادلاً بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 22 من آذار / مارس الماضي أنه سيفرض رسوماً على الصلب والألومنيوم الصيني الى جانب منتجات أخرى تُصَّدرُها الصين إلى الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنوياً بهدف الحد مما قال إنها منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة صينية للملكية الفكرية.



في غضون ذلك هوت الأسهم الأمريكية في إغلاق الاثنين مع فرار المستثمرين من أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف من تصاعد نزاع تجاري أمريكي صيني , بينما واصل الدولار الأمريكي الهبوط أمام الين الياباني لثالث جلسة على التوالي مع قيام الصين بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية , كما كانت أحجامُ التعاملات ضعيفةً مع إغلاق الأسواق الأوروبية الإثنين.



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