لماذا أغلقت مطاعم "صب واي" 500 فرع في الولايات المتحدة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت سلسلة مطاعم "صب واي" أنها تعتزم إغلاق 500 فرع لها داخل الولايات المتحدة خلال العام الجاري وأرجعت السلسلة قرارها إلى ضعف المبيعات في تلك الفروع.

وفي المقابل، أعلنت صب واي أنها تعتزم إفتتاح ألف فرع آخر في أنحاء متفرقة من العالم .

قالت سوزان جريسو، الرئيسة التنفيذية للسلسلة، لخدمة بلومبرغ الإخبارية: "نريد التأكد من أن مطاعمنا توجد في أفضل مواقع"..

إفتتح أول مطعم "صب واي" في العالم عام 1965. أما اليوم فتمتلك 43,935 مطعما في 112 دولة في العالم، نشاط المطعم قائم على السندويتشات والسلطات الصحية الطازجة الخالية من الدهون، يقوم المطعم بإعداد الساندويتش أمام مرأى الزبون.

وإحتلت المركز الأول لأربع مرات كأفضل مطاعم الخدمة السريعة من حيث مراعاة الشروط الصحية ورضا العملاء حسب تصويت Zagat® ومؤشر YouGov، كما تتفوق مطاعم صب واي على جميع منافسيها في العالم. وتصل عائدات الشركة إلى ما يزيد على 5 .9 مليار دولار سنوياً.

للمزيد:

الصين تستعد لإفتتاح أكبر معرض سيارات كهربائية في العالم

لماذا يستحسن شراء التذكرة مباشرة من موقع شركة الطيران؟