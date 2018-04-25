الصين تستعد لإفتتاح أكبر معرض سيارات كهربائية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحقق "أوتو تشاينا 2018" أكبر معرض للسيارات في العالم طموحات الصين في أن تصبح رائدة بمجال السيارات الكهربائية، بينما تندفع الصناعة التي تقدر بمليارات الدولارات لطرح نماذج تجذب السائقين الصينيين المهتمين بالسعر.

ويأتي معرض "أوتو تشاينا 2018" في أعقاب قرار بكين بالسماح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات صناعة السيارات الصينية، في خطوة لجعل هذه الصناعة أكثر مرونة لدى سعي البلاد لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية.

وكان الحزب الحاكم قد حول الصين إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية، من خلال توفير مليارات الدولارات في صورة مساعدات مالية للمنتجين والمشترين.

والآن تعمل بكين على وقف هذا الدعم تدريجيا، وتحويل العبء المالي إلى شركات صناعة السيارات التي لديها حصص مبيعات تدفعها إلى تطوير نماذج يرغب السائقون الصينيون في شرائها.

وينعكس هذا الأمر على تشكيلة السيارات المعروضة: فالعلامات التجارية العالمية والصينية ومن ضمنها جنرال موتورز وفولكسفاغن ونيسان موتورز، تعتزم عرض العشرات من السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، بداية من سيارات الدفع الرباعي الفاخر إلى السيارات المدمجة، بأسعار منخفضة تصل إلى 152 ألف يوان (24 ألف دولار).

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وقال كريستوفر روبنسون، الذي يتابع هذه الصناعة لصالح شركة لوكس ريسيرش، إنه "في خلال العامين، أو الثلاثة أعوام الماضية فقط، ارتقت الصين من كونها لاعبا صغيرا في سوق المركبات الكهربائية العالمي، لتصل إلى ما يقرب من 50 بالمائة من المبيعات في عام 2017".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن روبنسون قوله "لقد جذبت كل شركات صناعة السيارات في العالم تقريبا".

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