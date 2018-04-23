بسبب خطأ بسيط.. 28 مليار يورو يتم تحويلها إلى حساب شركة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أشيرت أصابع الإتهام إلى البنك الألماني "دويتشه بنك"، وتم إتهامه بالتقصير، فهنا التهمة لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، الذي نال قسطا وافرا من الانتقادات وتسبب في جملة من التغييرات كان آخرها الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق للبنك، "جون كريان"، بل أيضا على العاملين داخل أروقة هذه المؤسسة المالية..

بهذا الخصوص، ذكر موقع "دير شبيغل" أن "دويتشه بنك" حول عن طريق الخطأ 28 مليار يورو إلى شركة "Eurex Clearing House" المدرجة في البورصة، وهذا الخبر الذي أكده البنك الألماني، بعدما نشره في وقت سابق موقع "بلومبرغ" المتخصص في عالم المال والأعمال..

واعتبر هذا المبلغ المحول إلى الشركة والبالغ 28 مليار يورو، أكبر بكثير من المبلغ الذي كان يجب تحويله، إذ وقع هذا الخطأ الكبير قبل أسبوع من عيد الفصح، أي يوافق الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مارس/ آذار من كل سنة..

أكد المتحدث باسم "دويتشه بنك"، "ديتر هاين"، من جانبه أن الخطأ تم اكتشافه في وقت وجيز وقد تم إصلاحه، مؤكدا أنه لم تقع أي أضرار مالية، بيد أنه أشار إلى أن هذا الحادث يوضح أن مشاكل "دويتشه بنك"، التي ظهرت بشكل كبير في عهد الرئيس التنفيذي السابق جون كريان، كبيرة جدا..

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