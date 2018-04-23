"إنتاج العسل".. مورد رزق وفرصة لتحرر الفتيات الأفغانيات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يصعب على المرأة الخروج للعمل في أفغانستان، كما لا تجد إمكانية للخروج من أجل الدراسة خارج القرى، لذلك يعتبر إنتاج العسل مهنة إضافة إلى كونها مصدرا من المصادر القليلة للدخل في القرى الفقيرة، علاوة على أنها طريقة لتمكين المرأة الأفغانية في مجتمع محافظ لا يتاح فيه الكثير من الفرص للفتيات..

قبل 3 أعوام حصلت "فاروزان" التي تبلغ من العمر 19 عاما على تمويل خاص من منظمة دولية لمحاربة الفقر لإنشاء مشروعها الخاص والحصول على مورد رزق، ثم تعلمت طريقة تربية النحل في بلدتها "مرمر" التي تعد مرتعا خصبا للزهور وإنتاج العسل، والذي يعد بدوره علاجا تقليديا في بلد مزقته الحرب، وفق موقع "فرانس 24".

الجدير بالذكر، أنه في السنوات القليلة الماضية، أنشأت أربع تعاونيات لتربية النحل، بمساندة من منظمات غير حكومية، منها تعاونية "يامولانغ" التي تعمل فيها 125 امرأة، على بعد حوالي مئة كيلومتر إلى الغرب

من موقع التماثيل التي دمرتها حركة طالبان في العام 2001.. بأفغانستان.

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