28 مليون هندي تقدموا لوظيفة راتبها 300 دولار

أخبار الآن | نيودلهي- الهند -( وكالات)

في الهند..اعلنَ عن وظيفةٍ شاغرة في احدى سككِ القطارات..فتقدمَ لها ما يزيدُ عن ربعِ مليونِ شخص !

أعلنت هيئة السككِ الحديدية بالهند عن عمليةِ توظيفٍ متنوعة في فبراير الماضي لملءِ 90 ألفِ منصبٍ من درجةِ الأعمال اليدوية.

وبلغَ عددُ المتقدمينَ الحالمين لشغلِ أيِ واحدةٍ منها بحسبِ ما ذكرتهُ وسائلُ إعلامٍ هندية 28 مليونا، أي أكثر من 300 ألفِ تزاحموا متنافسينَ على كلِ وظيفة، مع أن أرقاها هي لتقني، وراتبها بالكاد هو 300 دولار في الشهر.

في إعلانها عن الوظائف التي انتهى التقدم إليها عبر الإنترنت بعد شهر، ذكرت Indian Railwais المملوكة للقطاع العام منذ تأسست قبل 172 سنة، أنها بدأت خلال الفترة الأخيرة بعملية تحديث كبيرة بقيمة 130 مليار دولار

في حيثيات وموجبات عملية التطوير، شرحت الهيئة التي بلغت إيراداتها تريليونا و874 مليار روبية العام الماضي، تعادل 29 مليار دولار تقريبا، منها 980 مليونا أرباح صافية، أنها تسعى إلى تشغيل 26000 سائق قطار وتقني جديد، إضافة إلى 63000 لوظيفة حمال وحداد وجامع نفايات وما شابه، ممن يجب أن يكون عمر الواحد منهم 18 كحد أدنى و31 كأقصى، لتأمين مزيد من الخدمات لركابها، وهم بالمليارات.

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